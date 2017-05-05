Авторы Far Cry 3 намекают на продолжение истории
Фото: © Ubisoft Entertainment
Разработчики из Ubisoft заинтриговали фанатов серии популярного шутера одним сообщением.
На официальной странице Ubisoft в социальной сети "Фейсбук" опубликовали новую запись. На картинке изображён арт из игры Far Cry 3 — тропический остров Рук Айленд. В сообщении фигурирует подпись на французском, перевод которой означает: "Остров, от которого мы никуда не делись".
Ubisoft намекает на продолжение Far Cry 3
Фото: © Ubisoft Entertainment
Фанаты предполагают, что Ubisoft выпустит приквел к серии с Ваасом (ключевым злодеем Far Cry 3) в главной роли.
Напомним, Far Cry 3 вышла в 2012 году. Подробности, связанные с игрой, мы узнаем на E3 2017.