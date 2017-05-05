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Опубликовано 5 мая 2017, 06:34

Авторы Far Cry 3 намекают на продолжение истории

Фото: &copy; Ubisoft Entertainment

Фото: © Ubisoft Entertainment

Разработчики из Ubisoft заинтриговали фанатов серии популярного шутера одним сообщением.

На официальной странице Ubisoft в социальной сети "Фейсбук" опубликовали новую запись. На картинке изображён арт из игры Far Cry 3 — тропический остров Рук Айленд. В сообщении фигурирует подпись на французском, перевод которой означает: "Остров, от которого мы никуда не делись".

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Ubisoft намекает на продолжение Far Cry 3

Фото: © Ubisoft Entertainment

Фанаты предполагают, что Ubisoft выпустит приквел к серии с Ваасом (ключевым злодеем Far Cry 3) в главной роли.

Напомним, Far Cry 3 вышла в 2012 году. Подробности, связанные с игрой, мы узнаем на E3 2017.

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Сергей Сурепин
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