Авторы Far Cry 3 намекают на продолжение истории

На официальной странице Ubisoft в социальной сети "Фейсбук" опубликовали новую запись. На картинке изображён арт из игры Far Cry 3 — тропический остров Рук Айленд. В сообщении фигурирует подпись на французском, перевод которой означает: "Остров, от которого мы никуда не делись".