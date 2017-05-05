Авторы Call of Duty: WWII посоветовали книги и фильмы для изучения истории войны
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Список был опубликован в блоге издательства Activision. Компания будет распространять новую Call of Duty.
Издательство Activision предложило пользователям книги, фильмы и телешоу, которые помогут изучить историю Второй мировой войны. Перечисленные работы также будут уместны перед тем, как начать прохождение Call of Duty: WWII.
Что почитать и посмотреть перед выходом Call of Duty: WWII
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Среди рекомендуемых фильмов можно найти "Ночной отбой", "Бункер", "Большую красную единицу", "Мемфисскую красотку" и "Мост слишком далеко". Среди книг можно выделить "Братьев по оружию" и "Историю Второй мировой войны".
Напомним, Call of Duty: WWI выйдет 3 ноября.