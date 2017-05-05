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Опубликовано 5 мая 2017, 10:26

Авторы Call of Duty: WWII посоветовали книги и фильмы для изучения истории войны

Фото: &copy; Activision

Фото: © Activision

Список был опубликован в блоге издательства Activision. Компания будет распространять новую Call of Duty.

Издательство Activision предложило пользователям книги, фильмы и телешоу, которые помогут изучить историю Второй мировой войны. Перечисленные работы также будут уместны перед тем, как начать прохождение Call of Duty: WWII.

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Что почитать и посмотреть перед выходом Call of Duty: WWII

Фото: © kinopoisk.ru

Среди рекомендуемых фильмов можно найти "Ночной отбой", "Бункер", "Большую красную единицу", "Мемфисскую красотку" и "Мост слишком далеко". Среди книг можно выделить "Братьев по оружию" и "Историю Второй мировой войны".

Напомним, Call of Duty: WWI выйдет 3 ноября.

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Сергей Сурепин
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