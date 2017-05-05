Blizzard вознаградила фаната за возврат диска с исходным кодом StarCraft

Диск оказался в комплекте с другими сувенирами студии, которые приобрёл фанат на eBay.

Пользователь под псевдонимом Khemist49 месяц назад рассказал, что обнаружил диск с исходным кодом оригинальной StarCraft. Он находился в комплекте с другими сувенирами под брендом Blizzard, которые фанат купил на eBay.

Авторы StarCraft вознаградили фаната за возврат диска с исходным кодом игры Фото: © kotaku.com

Многие пользователи просили опубликовать код игры, однако владелец диска отказался от этой затеи. С ним на связь вышли юристы Blizzard и попросили вернуть находку, так как исходный код StarCraft — интеллектуальная собственность компании. По информации Blizzard, диск с исходным кодом был ранее украден.