Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2017, 07:45

Blizzard вознаградила фаната за возврат диска с исходным кодом StarCraft

Фото: &copy;&nbsp;kotaku.com

Фото: © kotaku.com

Диск оказался в комплекте с другими сувенирами студии, которые приобрёл фанат на eBay.

Пользователь под псевдонимом Khemist49 месяц назад рассказал, что обнаружил диск с исходным кодом оригинальной StarCraft. Он находился в комплекте с другими сувенирами под брендом Blizzard, которые фанат купил на eBay.

image

Авторы StarCraft вознаградили фаната за возврат диска с исходным кодом игры

Фото: © kotaku.com

Многие пользователи просили опубликовать код игры, однако владелец диска отказался от этой затеи. С ним на связь вышли юристы Blizzard и попросили вернуть находку, так как исходный код StarCraft — интеллектуальная собственность компании. По информации Blizzard, диск с исходным кодом был ранее украден.

В благодарность разработчики подарили фанату копию Overwatch, добавили 250 долларов на счёт в магазине Blizzard и предложили оплатить поездку на конференцию BlizzCon. Также пользователь получил посылку с новыми сувенирами от студии.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • starcraft
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar