Создатель Kinect критикует смартфоны
Разработчик Алекс Кипман в интервью Bloomberg назвал смартфоны мёртвой технологией.
Фото: © AP/FOTOLINK
Создатель камеры Kinect Алекс Кипман считает, что будущее индустрии стоит за устройствами вроде Microsoft HoloLens. За разработку последнего отвечает отдел, который ранее занимался Kinect.
Создатель Kinect назвал смартфоны мёртвой технологией
Фото: © AP/FOTOLINK
Кипман уверен, что смартфоны уже неактуальны. Разработчик считает, что люди просто не заметили, как телефоны попросту умерли.
Напомним, ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что телефоны будущего будут выглядеть не так, как сейчас.