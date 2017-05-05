Создатель Kinect критикует смартфоны

Создатель камеры Kinect Алекс Кипман считает, что будущее индустрии стоит за устройствами вроде Microsoft HoloLens. За разработку последнего отвечает отдел, который ранее занимался Kinect.

Создатель Kinect назвал смартфоны мёртвой технологией Фото: © AP/FOTOLINK

Кипман уверен, что смартфоны уже неактуальны. Разработчик считает, что люди просто не заметили, как телефоны попросту умерли.