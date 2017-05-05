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Регион
Опубликовано 5 мая 2017, 08:21

Создатель Kinect критикует смартфоны

Разработчик Алекс Кипман в интервью Bloomberg назвал смартфоны мёртвой технологией.

Фото: &copy; AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

Создатель камеры Kinect Алекс Кипман считает, что будущее индустрии стоит за устройствами вроде Microsoft HoloLens. За разработку последнего отвечает отдел, который ранее занимался Kinect.

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Создатель Kinect назвал смартфоны мёртвой технологией

Фото: © AP/FOTOLINK

Кипман уверен, что смартфоны уже неактуальны. Разработчик считает, что люди просто не заметили, как телефоны попросту умерли.

Напомним, ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что телефоны будущего будут выглядеть не так, как сейчас.

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Сергей Сурепин
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