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Опубликовано 5 мая 2017, 07:02

The Division стала временно бесплатной

Фото: &copy;&nbsp;L!FE

Фото: © L!FE

Разработчики решили на несколько дней открыть доступ всем пользователям к шутеру.

Компания Ubisoft проводит выходные бесплатного доступа к шутеру Tom Clancy's The Division. Для владельцев PC игра будет доступна с 4 по 7 мая, а вот владельцы консолей смогут поиграть до 8 мая.

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Шутер The Division стал временно бесплатным

Фото: © L!FE

Сейчас в The Division есть пробный период. Он позволяет достичь восьмого уровня или провести в игре шесть часов. На момент проведения бесплатных выходных эта версия будет изъята и поступит в магазины только после 8 мая.

Весь прогресс, который будет достигнут за время проведения бесплатных выходных, сохранится при покупке полной версии The Division.

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Сергей Сурепин
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