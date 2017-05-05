The Division стала временно бесплатной

Разработчики решили на несколько дней открыть доступ всем пользователям к шутеру.

Компания Ubisoft проводит выходные бесплатного доступа к шутеру Tom Clancy's The Division. Для владельцев PC игра будет доступна с 4 по 7 мая, а вот владельцы консолей смогут поиграть до 8 мая.

Шутер The Division стал временно бесплатным Фото: © L!FE

Сейчас в The Division есть пробный период. Он позволяет достичь восьмого уровня или провести в игре шесть часов. На момент проведения бесплатных выходных эта версия будет изъята и поступит в магазины только после 8 мая.