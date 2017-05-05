Oculus закрыла собственную киностудию виртуальной реальности
Разработчики очков виртуальной реальности решили перенаправить силы на другие проекты.
Компания Oculus закрыла собственную киностудию виртуальной реальности Story Studio. По словам Джейсона Рубина, вице-президента Oculus, компания займётся развитием внутренних проектов.
Oculus отказалась от киностудии виртуальной реальности
Ранее Oculus инвестировала 50 миллионов долларов в неигровой VR-контент. Общий бюджет команды, принадлежащей Facebook, составляет 250 миллионов. Разработчики планируют развивать идею по созданию экосистемы, в центре которой будет виртуальная реальность.
Напомним, Story Studio выпустила анимационный короткометражный фильм Henry. Работа стала первым VR-фильмом, получившим премию Эмми в категории Outstanding Original Interactive Program — "Выдающаяся оригинальная интерактивная программа".