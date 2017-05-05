Oculus закрыла собственную киностудию виртуальной реальности

Ранее Oculus инвестировала 50 миллионов долларов в неигровой VR-контент. Общий бюджет команды, принадлежащей Facebook, составляет 250 миллионов. Разработчики планируют развивать идею по созданию экосистемы, в центре которой будет виртуальная реальность.