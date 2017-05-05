Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2017, 13:04

Доход китайской игровой индустрии составит 35 миллиардов долларов

Такой показатель аналитики прогнозируют уже к 2021 году. Сейчас Китай укрепляет позиции.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Аналитическая фирма Niko Partners прогнозирует рост выручки китайских игр. В ближайшее время показатель вырастет на девять миллиардов долларов.

image

Китайская игровая индустрия заработает в 2021 году 35 миллиардов долларов

Фото © Wikimedia Commons

По оценке аналитиков, общий доход от китайских игр составит 35 миллиардов долларов. Основной источник дохода — мобильные игры. Они обгонят PC, заняв 58% рынка.

Напомним, за 2016 год общий доход игровой индустрии составил 91 миллиард долларов. Доход Китая сейчас — 26 миллиардов долларов, что делает его самым большим рынком в мире.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Китай
  • Игры
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar