Доход китайской игровой индустрии составит 35 миллиардов долларов

Аналитическая фирма Niko Partners прогнозирует рост выручки китайских игр. В ближайшее время показатель вырастет на девять миллиардов долларов.

Китайская игровая индустрия заработает в 2021 году 35 миллиардов долларов Фото © Wikimedia Commons

По оценке аналитиков, общий доход от китайских игр составит 35 миллиардов долларов. Основной источник дохода — мобильные игры. Они обгонят PC, заняв 58% рынка.