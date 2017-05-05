Доход китайской игровой индустрии составит 35 миллиардов долларов
Такой показатель аналитики прогнозируют уже к 2021 году. Сейчас Китай укрепляет позиции.
Фото © Wikimedia Commons
Аналитическая фирма Niko Partners прогнозирует рост выручки китайских игр. В ближайшее время показатель вырастет на девять миллиардов долларов.
Китайская игровая индустрия заработает в 2021 году 35 миллиардов долларов
Фото © Wikimedia Commons
По оценке аналитиков, общий доход от китайских игр составит 35 миллиардов долларов. Основной источник дохода — мобильные игры. Они обгонят PC, заняв 58% рынка.
Напомним, за 2016 год общий доход игровой индустрии составил 91 миллиард долларов. Доход Китая сейчас — 26 миллиардов долларов, что делает его самым большим рынком в мире.