Авторы Battlefield 1 анонсировали новую карту

Студия DICE анонсировала новую ночную карту — она получила название "Захват Таюра". Вместе с этим разработчики раскрыли подробности дополнительного контента, который ожидает в последующих обновлениях игроков.

По информации разработчиков, карта "Захват Таюра" скоро появится на тестовых серверах. Действие на новой карте развернётся осенью после наступления Нивеля. Войска Франции отчаянно пытаются удержать отвоёванные высоты в районе Бют-де-Таюр.

До общих серверов карта "Захват Таюра" доберётся только летом. Произойдёт это после выход "Ночи Нивеля" — ночной карты, которая будет выпущена в июне для подписчиков Battlefield 1 Premium Pass. Действие последней происходит на грязных полях боя вокруг Мальмезона и Супира.