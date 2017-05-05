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Опубликовано 5 мая 2017, 16:35

Авторы Battlefield 1 анонсировали новую карту

Разработчики из DICE решили показать новую ночную карту. Она появится в шутере о Первой мировой войне Battlefield 1.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Студия DICE анонсировала новую ночную карту — она получила название "Захват Таюра". Вместе с этим разработчики раскрыли подробности дополнительного контента, который ожидает в последующих обновлениях игроков.

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DICE анонсировала новую карту для Battlefield 1

Фото © Wikimedia Commons

По информации разработчиков, карта "Захват Таюра" скоро появится на тестовых серверах. Действие на новой карте развернётся осенью после наступления Нивеля. Войска Франции отчаянно пытаются удержать отвоёванные высоты в районе Бют-де-Таюр.

До общих серверов карта "Захват Таюра" доберётся только летом. Произойдёт это после выход "Ночи Нивеля" — ночной карты, которая будет выпущена в июне для подписчиков Battlefield 1 Premium Pass. Действие последней происходит на грязных полях боя вокруг Мальмезона и Супира.

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Сергей Сурепин
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