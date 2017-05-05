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Регион
Опубликовано 5 мая 2017, 14:55

Overwatch стала самой быстрорастущей франшизой Blizzard

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики популярного многопользовательского шутера отчитались об успехах игры.

Издатель Activision Blizzard поделился отчётом за первый квартал 2017 года. Из опубликованных документов стало известно, что Overwatch — самая быстрорастущая франшиза студии Blizzard.

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Overwatch — самая быстрорастущая франшиза Blizzard

Фото © Wikimedia Commons

Руководство Activision Blizzard довольно работой студии по развитию проекта. В отчёте издателя указано, что сетевой шутер Overwatch, вышедший менее года назад, принёс авторам более одного миллиарда долларов. За это время в игре зарегистрировалось более 30 миллионов пользователей.

Напомним, 24 мая исполняется год с момента выхода Overwatch. Студия Blizzard в преддверии этого события анонсирует праздничное внутриигровое мероприятие.

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Сергей Сурепин
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