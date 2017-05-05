Overwatch стала самой быстрорастущей франшизой Blizzard

Издатель Activision Blizzard поделился отчётом за первый квартал 2017 года. Из опубликованных документов стало известно, что Overwatch — самая быстрорастущая франшиза студии Blizzard.

Руководство Activision Blizzard довольно работой студии по развитию проекта. В отчёте издателя указано, что сетевой шутер Overwatch, вышедший менее года назад, принёс авторам более одного миллиарда долларов. За это время в игре зарегистрировалось более 30 миллионов пользователей.