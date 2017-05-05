Rocket League стала временно бесплатной
Разработчики решили на несколько дней открыть доступ всем пользователям к футбольному симулятору с маленькими машинками.
Студия Psyonix объявила о бесплатных выходных. Теперь любой желающий может поиграть в футбольный симулятор с игрушечными машинками Rocket League.
Авторы Rocket League сделали игру временно бесплатной
Увы, бесплатный доступ разработчики открыли только владельцам PC — игру можно будет загрузить в Steam.
Специальная акция продлится до утра 8 мая. Также на протяжении этого периода Rocket League будет продаваться со скидкой 30%.