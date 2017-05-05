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Опубликовано 5 мая 2017, 15:21

Rocket League стала временно бесплатной

Фото &copy; Flickr/K putt

Фото © Flickr/K putt

Разработчики решили на несколько дней открыть доступ всем пользователям к футбольному симулятору с маленькими машинками.

Студия Psyonix объявила о бесплатных выходных. Теперь любой желающий может поиграть в футбольный симулятор с игрушечными машинками Rocket League.

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Авторы Rocket League сделали игру временно бесплатной

Фото © Flickr/K putt

Увы, бесплатный доступ разработчики открыли только владельцам PC — игру можно будет загрузить в Steam.

Специальная акция продлится до утра 8 мая. Также на протяжении этого периода Rocket League будет продаваться со скидкой 30%.

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Сергей Сурепин
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