Rocket League стала временно бесплатной

Разработчики решили на несколько дней открыть доступ всем пользователям к футбольному симулятору с маленькими машинками.

Студия Psyonix объявила о бесплатных выходных. Теперь любой желающий может поиграть в футбольный симулятор с игрушечными машинками Rocket League.

Авторы Rocket League сделали игру временно бесплатной Фото © Flickr/K putt

Увы, бесплатный доступ разработчики открыли только владельцам PC — игру можно будет загрузить в Steam.