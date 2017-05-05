В Госдуму внесли законопроект, запрещающий освещать самоубийства в СМИ

Помимо прессы, эти же ограничения должны коснуться и популярных в Интернете блогеров.

Депутаты Госсовета Удмуртии решили внести в Госдуму РФ на рассмотрение новый законопроект, который запрещает СМИ и блогерам писать про самоубийства. Кроме того, запрет должен коснуться и освещения способов суицида.