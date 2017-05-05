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Регион
Опубликовано 5 мая 2017, 12:50

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий освещать самоубийства в СМИ

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Помимо прессы, эти же ограничения должны коснуться и популярных в Интернете блогеров.

Депутаты Госсовета Удмуртии решили внести в Госдуму РФ на рассмотрение новый законопроект, который запрещает СМИ и блогерам писать про самоубийства. Кроме того, запрет должен коснуться и освещения способов суицида.

Помимо этого, депутаты предлагают ограничить распространение подобной информации среди детей.

Таким образом парламентарии хотят перенять опыт австрийского правительства, которое запретило любое освещение в средствах массовой информации трагических событий, связанных с самоубийствами.

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Сергей Асташов
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