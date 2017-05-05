Путин поручит Чайке и Колокольцеву проверить ситуацию с геями в Чечне

Эту тему на встрече с главой государства подняла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что попросит генпрокурора РФ Юрия Чайку и министра внутренних дел Владимира Колокольцева посодействовать проведению проверки данных о притеснениях представителей нетрадиционной ориентации в Чечне. Заявление прозвучало на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой, которая и попросила главу государства о помощи с расследованием.

— Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут, — заявила Москалькова.

Президент её просьбу поддержал, отметив, что надеется на отклик руководства МВД и Генпрокуратуры.

— Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, — отметил Путин.