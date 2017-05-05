Пхеньян заявил, что американский и южнокорейский шпион работал под Хабаровском

В КНДР уверяют, что задержали завербованного мужчину, готовившего покушение на Ким Чен Ына.

Гражданин Северной Кореи по фамилии Ким, который был завербован США и Южной Кореей, три года назад работал в Хабаровском крае. Об этом заявили в Министерстве государственной безопасности КНДР. Отмечается, что он трудился на предприятии по лесозаготовкам.

Ранее в Пхеньяне заявили, что местным спецслужбам удалось выявить "идеологически неустойчивого гражданина КНДР", который по заданию ЦРУ и Национальной разведывательной службы Южной Кореи должен был совершить теракт — покушение на жизнь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Сообщалось, что для этого он переехал в Пхеньян, его обеспечили деньгами и средствами связи. Предположительно, он должен был использовать яд в Кымсусанском дворце или во время военного парада.