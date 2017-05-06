В Госдуму РФ внесён на рассмотрение законопроект о введении курортного сбора
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Известно, что эксперимент по взиманию сбора планируется начать в 2018-м и завершить в 2022 году.
Сегодня Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму новый законопроект, согласно которому в таких регионах, как Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, будут введены курортные сборы.
Предполагается, что этот сбор не будет превышать 100 рублей в сутки, однако сумма сбора может варьироваться и меняться в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта.
Кроме того, в законопроекте есть и льготные категории граждан, которые полностью освобождаются от уплаты курортных сборов.