В Госдуму РФ внесён на рассмотрение законопроект о введении курортного сбора

Известно, что эксперимент по взиманию сбора планируется начать в 2018-м и завершить в 2022 году.

Сегодня Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму новый законопроект, согласно которому в таких регионах, как Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, будут введены курортные сборы.

Предполагается, что этот сбор не будет превышать 100 рублей в сутки, однако сумма сбора может варьироваться и меняться в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта.