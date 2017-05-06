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Регион
Опубликовано 6 мая 2017, 10:07

В Госдуму РФ внесён на рассмотрение законопроект о введении курортного сбора

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Мальгавко

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Известно, что эксперимент по взиманию сбора планируется начать в 2018-м и завершить в 2022 году.

Сегодня Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму новый законопроект, согласно которому в таких регионах, как Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, будут введены курортные сборы.

Предполагается, что этот сбор не будет превышать 100 рублей в сутки, однако сумма сбора может варьироваться и меняться в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта.

Кроме того, в законопроекте есть и льготные категории граждан, которые полностью освобождаются от уплаты курортных сборов.

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Сергей Асташов
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