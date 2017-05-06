Свидетельства о рождении и смерти могут начать выдавать через МФЦ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внёс в Госдуму законопроект, позволяющий выдавать свидетельства о рождении и смерти через многофункциональные центры. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Если закон будет принят, в МФЦ начнут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также передавать в загсы документы, на основании которых была проведена государственная регистрация рождений и смертей.

Однако регистрация рождения, которая происходит одновременно с регистрацией установления отцовства, станет единственным исключением из этого списка.