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Регион
Опубликовано 6 мая 2017, 15:06

В Танзании разбился школьный автобус, погибло около 30 человек

Фото: sw.rfi.fr

Фото: sw.rfi.fr

В Танзании разбился школьный автобус. В результате ДТП погибло около 30 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, в результате трагедии погибли 27 детей и 3 взрослых. Однако более точная информация будет известна позднее.

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Анна Пономаренко
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