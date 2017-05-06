В Танзании разбился школьный автобус, погибло около 30 человек
Фото: sw.rfi.fr
В Танзании разбился школьный автобус. В результате ДТП погибло около 30 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
BREAKING: At least 35 people, incl 27 children and 3 teachers, killed— Live From Mogadishu (@Daudoo) 6 мая 2017 г.
in school bus crash in #Arusha #Tanzania pic.twitter.com/NP4v6le67B
По предварительным данным, в результате трагедии погибли 27 детей и 3 взрослых. Однако более точная информация будет известна позднее.