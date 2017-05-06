Старейший альпинист планеты умер при попытке покорить Эверест

86-летний непалец Мин Бахадур Шерхан не успел осуществить свой план: на склоне самого высокого пика Земли он скончался от сердечного приступа.

При попытке подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины скончался самый старый в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан.

Непальский скалолаз умер 6 мая на склоне горы от сердечного приступа, сообщил гендиректор департамента туризма Непала Динеш Бхаттарай. Его тело вертолётом доставят в Катманду для экспертизы, сообщает издание El Pais.

Мин Бахадур Шерхан уже был обладателем титула старейшего покорителя самого высокого пика Земли — это произошло в 2008 году, когда он поднялся на Эверест в 78-летнем возрасте. Однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.

В конце апреля альпинист прибыл в базовый лагерь на склоне Эвереста, чтобы пройти акклиматизацию и попытаться вернуть себе титул и закрепить первенство.