СМИ: Слуцкий может стать главным тренером "Челси"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий в скором времени может возглавить лондонский "Челси". Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, Слуцкий сменит на этом посту нынешнего главного тренера "аристократов" Антонио Конте, который отказался продлевать контракт с клубом.