СМИ: Слуцкий может стать главным тренером "Челси"
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий в скором времени может возглавить лондонский "Челси". Об этом сообщает Daily Star.
По данным издания, Слуцкий сменит на этом посту нынешнего главного тренера "аристократов" Антонио Конте, который отказался продлевать контракт с клубом.
Напомним, что Леонид Слуцкий в прошлом году покинул футбольный клуб ЦСКА, который тренировал с 2009 года. В настоящий момент Слуцкий живёт в Лондоне и активно учит английский язык.