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Опубликовано 7 мая 2017, 13:44

СМИ: Слуцкий может стать главным тренером "Челси"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий в скором времени может возглавить лондонский "Челси". Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, Слуцкий сменит на этом посту нынешнего главного тренера "аристократов" Антонио Конте, который отказался продлевать контракт с клубом.

Напомним, что Леонид Слуцкий в прошлом году покинул футбольный клуб ЦСКА, который тренировал с 2009 года. В настоящий момент Слуцкий живёт в Лондоне и активно учит английский язык.

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Сергей Асташов
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