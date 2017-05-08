Гражданка Испании, летя с горы у чилийского города Альто-Осписио на параплане, зацепилась за уличный фонарь и повисла на нём. На помощь женщине пришли спасатели.

Как сообщает Daily Mirror, полёт спортсменка начала на горе и планировала приземлиться на песчаный пляж. Однако в считанных метрах от намеченной цели она потеряла управление и задела опору фонаря. Крики женщины услышали прохожие, которые вызвали спасателей.