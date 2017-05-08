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Регион
Опубликовано 8 мая 2017, 03:49

В Непале хотят законодательно ограничить предельный возраст покорителей Эвереста

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Gopal Chitrakar

Фото: © REUTERS/Gopal Chitrakar

По мнению представителей Ассоциации альпинизма Непала, это позволит сберечь жизни альпинистов, не рассчитавших свои силы.

Гибель 86-летнего альпиниста Мин Бахадур Шерхана, скончавшегося на склонах Эвереста при восхождении, заставила руководство Ассоциации альпинизма Непала задуматься о том, чтобы установить возрастную планку для покорителей высочайшей вершины планеты. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сейчас законы страны определяют лишь минимальный возраст для экстремалов, решивших взобраться на Эверест — 16 лет, однако эти правила хотят доработать и определить, что альпинист не может быть и старше 76 лет.

— Необходимо немедленно принять закон, ограничивающий возраст. Если бы существовало ограничение, можно было избежать гибели, — пояснил свою позицию глава Ассоциации горного туризма Непала Анг Тшеринг.

Отметим, что Мин Бахадур Шерхан — далеко не единственный возрастной альпинист, погибший при попытке взойти на Эверест. В 2011 году здесь же умер и 82-летний непалец Шайлендра Кумар Упадхайя.

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Анатолий Кривцов
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