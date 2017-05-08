В Непале хотят законодательно ограничить предельный возраст покорителей Эвереста

По мнению представителей Ассоциации альпинизма Непала, это позволит сберечь жизни альпинистов, не рассчитавших свои силы.

Гибель 86-летнего альпиниста Мин Бахадур Шерхана, скончавшегося на склонах Эвереста при восхождении, заставила руководство Ассоциации альпинизма Непала задуматься о том, чтобы установить возрастную планку для покорителей высочайшей вершины планеты. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сейчас законы страны определяют лишь минимальный возраст для экстремалов, решивших взобраться на Эверест — 16 лет, однако эти правила хотят доработать и определить, что альпинист не может быть и старше 76 лет.

— Необходимо немедленно принять закон, ограничивающий возраст. Если бы существовало ограничение, можно было избежать гибели, — пояснил свою позицию глава Ассоциации горного туризма Непала Анг Тшеринг.