СМИ: В Швеции задержали мужчину, который пытался проникнуть в здание парламента
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Сотрудники Службы безопасности Швеции задержали мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию шведского правительства Розенбад.
По данным Expressen, инцидент произошёл около 10:00 (11:00 мск). Мужчина попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов.
2 мая власти страны отменили меру об усилении пограничного контроля, введённую после наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.