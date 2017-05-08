СМИ: В Швеции задержали мужчину, который пытался проникнуть в здание парламента

По данным Expressen, инцидент произошёл около 10:00 (11:00 мск). Мужчина попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудники Службы безопасности Швеции задержали мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию шведского правительства Розенбад.

2 мая власти страны отменили меру об усилении пограничного контроля, введённую после наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.