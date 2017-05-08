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Опубликовано 8 мая 2017, 12:31

СМИ: В Швеции задержали мужчину, который пытался проникнуть в здание парламента

Фото: &copy;REUTERS/Anders Wiklund

Фото: ©REUTERS/Anders Wiklund

Сотрудники Службы безопасности Швеции задержали мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию шведского правительства Розенбад.

По данным Expressen, инцидент произошёл около 10:00 (11:00 мск). Мужчина попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов.

2 мая власти страны отменили меру об усилении пограничного контроля, введённую после наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.

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Алиса Донченко
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