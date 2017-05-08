Почему мы не празднуем День Победы со всем "цивилизованным миром"?

Начать объяснение следует с одного простого факта: победа всего цивилизованного мира над Третьим рейхом без СССР была бы в принципе невозможной. Великобритания была фактически блокирована на своём острове, а в Африке терпела поражение за поражением. США, несмотря на подавляющее превосходство над Японией в море, сделать на суше с Германией ничего не могли. Вклад СССР в победу над странами "оси" был ключевым. Мы же заплатили за эту победу самую страшную цену. Почему это важно? Потому что руководство СССР в конце войны осознавало всю ценность этого решающего вклада и планировало получить все причитающиеся нам дивиденды, не считаясь с интересами союзников, в частности Великобритании и США.

Итак, перейдём к истории и к тому, что предшествовало подписанию акта о капитуляции. Во-первых, соглашение о том, что капитулировать Германия должна перед всеми союзниками сразу, было достигнуто ещё в 1944 году. То есть уже тогда СССР, США и Великобритания начали обсуждать вообще всё послевоенное мироустройство. Впрочем, сама процедура этой капитуляции прописана не была, её, в принципе, ещё было слишком рано прорабатывать, не то чтобы в 1944 году у Германии были какие-то шансы, но полностью вопрос закрыт не был. Ясно было одно: либо капитуляция перед всеми и по всем фронтам, либо тотальное уничтожение всех сил вермахта.

И вот, в самом конце апреля, ещё до того как личную капитуляцию осуществил великий фюрер, то есть 28-го числа, части вермахта начинают сдаваться союзникам, понемногу, но по многим фронтам. Идея простая: лучше сдаться американцам, англичанам и канадцам, чем расплачиваться за всё с русскими, имеющими достаточный объём претензий к каждому немцу с оружием в руках. 2 мая, спустя всего два дня после того как мир покинул Гитлер, капитулирует гарнизон Берлина. Однако боевые действия не прекращаются. Вместе с тем новый фюрер рейха (да-да, у рейха было два фюрера) гросс-адмирал Дениц отправляет на переговоры с союзниками (исключая СССР) адмирала Фридебурга, рассчитывая на то, что, капитулировав перед англичанами и американцами, Германия сможет даже сохранить свои вооружённые силы. Но Эйзенхауэр, с которым пытался договориться Фридебург, от подобной схемы капитуляции отказывается, упирая на то, что она, капитуляция, должна быть всеобщей и должна касаться как сдачи на Западе, так и на Востоке.

Зачем это нужно было немцам? Всё просто: затягивая переговоры, они рассчитывали продолжать потихоньку сдаваться союзникам, избегая советского плена и капитуляции перед частями Красной армии. Эйзенхауэр достаточно быстро это понял и поставил перед новым немецким руководством ультиматум: либо тотальная капитуляция, либо войска союзников прекращают принимать в плен соединения вермахта.

В результате 7 мая в 2 часа и 30 минут ночи в ставку союзников на Реймсе вызывается наш генерал-майор Иван Суслопаров. Ему на рассмотрение предлагается акт о капитуляции, который он немедленно отправляет на согласование в Москву. Вместе с тем американцы и англичане предлагают Суслопарову подписать акт от имени СССР. При этом, напомним, акт отправлен в Москву, но ответа из Москвы Суслопаров ещё не получил.

Ситуация патовая: не подписывать нельзя, но и подписывать тоже нельзя. Иван Суслопаров принимает изящное решение: он ставит свою подпись под актом капитуляции, но тут же вносит в него одну сноску, согласно которой этот акт признаётся действительным, но не исключает подписания ещё одного акта капитуляции по требованию одной из стран-союзниц. Практически сразу после этого приходит резюме из Москвы: "Акт не подписывать!"

Важно ещё и то, что от однозначного подписания акта о капитуляции 7 мая уклонились и США, а именно генерал Эйзенхауэр, поскольку со стороны Германии акт подписывался Йодлем, который был ниже американского военного по званию. Таким образом, акт, подписанный 7 мая и предписывавший всем соединениям Третьего рейха прекратить сопротивление с 23 часов и 1 минуты 8 мая, не устраивал не только СССР, но и США.

Вместе с тем СССР признал акт от 7 мая, но с оговорками и требованием переподписать капитуляцию ещё раз. И тут, дорогие друзья, начинается самое интересное: уже 7 мая, то есть ещё тогда, когда СССР и Великобритания считаются союзниками, англичанка начинает "гадить". Союзники под давлением Черчилля отказываются от переподписания капитуляции.

В Москве получают отказ и не принимают его. Сталин пишет союзникам письмо, часть которого уместно процитировать: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".

В итоге безоговорочная капитуляция Германии принимается ещё раз, уже в Берлине. На этот раз её со стороны СССР принимает сам маршал Жуков. Боевые действия прекращаются на всех фронтах в 23 часа и 1 минуту 8 мая, то есть тогда, когда в Москве уже наступило 9 мая 1945 года.

Это я всё к чему, друзья. К тому, что историю надо знать. Потому что если вы её не знаете, то легко поверить во всякую чушь, дескать, СССР выпендривался и специально всё подгадал, чтоб только не вместе с союзниками. Всё было не так. С наступающим Днём Победы!