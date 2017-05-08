В Шотландии ананас на выставке приняли за произведение искусства и остеклили его

Организаторы мероприятия просто не знали, что фрукт был оставлен посетителями галереи.

В Шотландии организаторы выставки современного искусства приняли ананас, оставленный посетителями, за произведение искусства, и остеклили его. Как сообщает Daily Mail, это была преднамеренная шутка.

22-летний студент Университета Роберта Гордона Руиари Грей решил подшутить над остальными посетителями галереи и поставил фрукт на середину пустого стола. Через несколько дней молодой человек обнаружил, что ананас застеклён.

— Я решил посмотреть, как долго он простоит на том столе и поверят ли люди, что это искусство, — сказал Грей.

Друг шутника Ллойд Джек опубликовал фотографию ананаса в своём "твиттере".