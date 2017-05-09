Как помогали Гитлеру и как предавали Гитлера
22 июня 1941 года границу СССР пересекли не только войска Третьего рейха. Под ружьё встала практически вся Европа, объединённая Германией. Некоторые не по своей воле, но большинство добровольно. Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, Италия, Франция, Австрия, Хорватия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия по мере сил и возможностей пытались сокрушить нашу страну. Однако уже в 1943 году бывшие союзники нацистов усомнились в расовых идеях Гитлера, а в 1944-м стали массово отрекаться от Третьего рейха, рассчитывая на послевоенное прощение. И некоторые его даже получили.
В исторической среде бытует одна шутка: "Главное достижение Австрии — они убедили весь мир в том, что Гитлер был немцем". Аншлюс Австрии, а по сути её мирное присоединение к Германии, произошёл ещё в 1938 году, после чего промышленность страны начала работать на укрепление военной машины рейха. Но Австрия помогала Германии не только с точки зрения промышленности и ресурсов. Тысячи австрийских солдат участвовали в боях на Восточном фронте, однако, в отличие от остальных национальных подразделений, участвовавших в боевых действиях против СССР, австрийские силы не выделялись в отдельные структуры, так как считались, по сути, частями вермахта — так же, как Австрия считалась частью Германии (Восточной маркой).
Начав с Австрии, логично продолжить историю описанием действий других стран, ранее входивших в Австро-Венгерскую империю. Одним из наиболее деятельных, но не самым успешным союзником рейха была Румыния. В войну эта страна вступила одновременно с Германией, 22 июня 1941 года. На территорию СССР вторглись суммарно почти 300 тысяч солдат Румынии, принимавших самое активное участие в оккупации Крыма и Украины, а также отметившихся в боях под Сталинградом.
Помимо Румынии войска для вторжения в нашу страну также выделили такие страны, ранее входившие в Австро-Венгрию, как Хорватия, Венгрия и Словакия. Тут стоит отметить, что Словакия и Хорватия принимали в оккупации СССР лишь символическое участие. Несмотря на то что сама Словакия истово рвалась в бой, успешными её действия назвать никак нельзя. Вступив в войну против СССР 22 июня 1941 года, элитные подразделения словацкой армии численностью примерно в 3,5 тысячи человек, вооружённые в том числе лёгкими танками, потерпели поражение, и в дальнейшем словаки задействовались гитлеровцами лишь в качестве оккупационных сил, угнетавших мирное население и боровшихся с партизанскими отрядами.
Не снискала славы на Восточном фронте и армия Хорватии. Усташи, так же плохо подготовленные и вооружённые, как и словаки, хоть и отправили на Восточный фронт около 20 тысяч штыков, в первую очередь специализировались на репрессиях в Сербии, воюя с партизанами и мирными жителями.
Болгария, хоть и выступала в качестве союзника стран "оси", от боевых действий на территории СССР уклонилась, опасаясь роста прорусских настроений среди населения. Однако страна активно участвовала в боях против союзников СССР, уничтожив более 100 самолётов. Кроме того, Болгария предоставила Германии порты и аэродромы для ведения боевых действий против СССР, а также участвовала в оккупации Греции и Югославии.
Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года. В нашу страну была направлена 2-я сухопутная венгерская армия численностью более 200 тысяч человек. Большая часть этих солдат полностью прекратила боевые действия в боях под Сталинградом в связи со смертью. К январю 1943 года венгерских вооружённых сил на территории СССР практически не существовало.
Закончив с "братскими славянскими народами", перейдём к западноевропейским странам, принимавшим участие в войне. Наибольших успехов в противостоянии с СССР достигла, несомненно, Финляндия. Армия бывшего российского княжества под предводительством Густава Маннергейма принимала самое деятельное участие в блокаде Ленинграда, а также оккупировала Карелию. Кроме того, финны организовывали концлагеря для мирного населения на территории Карелии, а выявленных евреев передавали немецким соединениям SS для последующего уничтожения.
В блокаде Ленинграда помимо финнов были замечены также испанцы. В частности, они участвовали в боях на южной части кольца вокруг города. Знаменитая "Голубая дивизия" квартировалась в оккупированном Пушкине. В испанскую дивизию входило до 50 тысяч человек, из которых более 5 тысяч навсегда осталось в могилах под Ленинградом.
Италия, как одна из главных стран — участниц "оси", изначально проявляла большой интерес к боевым действиям на Восточном фронте. Однако успеха в СССР итальянцы не снискали и достигали редких побед лишь при поддержке немецких соединений. Кроме того, в заслугу итальянцам можно записать их безалаберность во время сражения под Сталинградом, благодаря которой советским войскам удалось прорвать оборону нацистов сразу на нескольких направлениях и осуществить практически полное уничтожение итальянских, румынских и венгерских соединений, ну а затем и немцев. Всего в боях против СССР участвовали почти 200 тысяч итальянцев.
Остальные страны, такие как Франция, Дания, Норвегия и Нидерланды, достаточно обозначить пунктиром. Отдельно, однако, выделим Францию. После оккупации республики неонацистские движения внутри страны начали проявлять большую активность и желание участвовать в боях против СССР. Немцы это желание удовлетворили, и французы численностью почти в три тысячи человек отправились — сюрприз — брать Москву. Но — тут ещё один сюрприз — на Бородинском поле французский полк столкнулся с частями 32-й стрелковой дивизии Красной армии и потерпел поражение, после чего отступил. Зато потом, после поражения под Москвой, французы удостоились чести составить собственную часть SS с названием "Шарлемань". Бытует мнение, что французов, воевавших против союзников, больше, чем французов, участвовавших в Сопротивлении. США и Великобритания даже обсуждали вариант, в котором Франция, как и Австрия, после войны будет оккупирована как активная союзница Германии, однако под давлением СССР от этой идеи отказались.
Что до Дании, Норвегии, Бельгии и Нидерландов, то эти страны также направляли свои части на Восточный фронт, однако не были замечены ни в значимых поражениях, ни в победах. Хотя, к примеру, Нидерланды также удостоились "чести" создания отдельной национальной дивизии SS — "Недерланд", по большей части уничтоженной под Ленинградом. Восполненная до боевого состава вновь, эта дивизия была ещё раз уничтожена советскими войсками уже в Германии, под Хальбе.
Первой страной, которая отреклась от Гитлера, стала Италия. Конечно, это было сделано не по собственной воле, а в связи с чередой военных неудач и в связи с тем, что союзники в 1943 году начали оккупировать уже саму Италию, а не только её колонии в Африке. В результате осенью 1943 года Италия вышла из игры.
Затем, в течение 1944 года, самостоятельно или в ходе государственных переворотов от союза с Германией отказываются практически все страны Восточной Европы, однако опережает их Финляндия, отказавшаяся от союза с рейхом уже летом 1944 года, тогда как на Балканах антигитлеровские перевороты по большей части стартовали лишь осенью.
До конца, то есть до мая 1945 года, в качестве союзника Германии продержалась лишь Венгрия, и лишь благодаря тому, что в октябре 1944 года, после попытки Венгрии выйти из союза с рейхом, в стране был осуществлён прогерманский переворот, а руководить ею стал диктатор Ференц Салаши. Официально режим Салаши продержался лишь на один день меньше самого Третьего рейха и был ликвидирован 7 мая 1945 года. Единственным союзником Германии к этому моменту оставалась лишь Япония, самому режиму Японии оставалось существовать немногим более четырёх месяцев.