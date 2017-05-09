Как помогали Гитлеру и как предавали Гитлера

В исторической среде бытует одна шутка: "Главное достижение Австрии — они убедили весь мир в том, что Гитлер был немцем". Аншлюс Австрии, а по сути её мирное присоединение к Германии, произошёл ещё в 1938 году, после чего промышленность страны начала работать на укрепление военной машины рейха. Но Австрия помогала Германии не только с точки зрения промышленности и ресурсов. Тысячи австрийских солдат участвовали в боях на Восточном фронте, однако, в отличие от остальных национальных подразделений, участвовавших в боевых действиях против СССР, австрийские силы не выделялись в отдельные структуры, так как считались, по сути, частями вермахта — так же, как Австрия считалась частью Германии (Восточной маркой).

Начав с Австрии, логично продолжить историю описанием действий других стран, ранее входивших в Австро-Венгерскую империю. Одним из наиболее деятельных, но не самым успешным союзником рейха была Румыния. В войну эта страна вступила одновременно с Германией, 22 июня 1941 года. На территорию СССР вторглись суммарно почти 300 тысяч солдат Румынии, принимавших самое активное участие в оккупации Крыма и Украины, а также отметившихся в боях под Сталинградом.

Помимо Румынии войска для вторжения в нашу страну также выделили такие страны, ранее входившие в Австро-Венгрию, как Хорватия, Венгрия и Словакия. Тут стоит отметить, что Словакия и Хорватия принимали в оккупации СССР лишь символическое участие. Несмотря на то что сама Словакия истово рвалась в бой, успешными её действия назвать никак нельзя. Вступив в войну против СССР 22 июня 1941 года, элитные подразделения словацкой армии численностью примерно в 3,5 тысячи человек, вооружённые в том числе лёгкими танками, потерпели поражение, и в дальнейшем словаки задействовались гитлеровцами лишь в качестве оккупационных сил, угнетавших мирное население и боровшихся с партизанскими отрядами.

Не снискала славы на Восточном фронте и армия Хорватии. Усташи, так же плохо подготовленные и вооружённые, как и словаки, хоть и отправили на Восточный фронт около 20 тысяч штыков, в первую очередь специализировались на репрессиях в Сербии, воюя с партизанами и мирными жителями.

Болгария, хоть и выступала в качестве союзника стран "оси", от боевых действий на территории СССР уклонилась, опасаясь роста прорусских настроений среди населения. Однако страна активно участвовала в боях против союзников СССР, уничтожив более 100 самолётов. Кроме того, Болгария предоставила Германии порты и аэродромы для ведения боевых действий против СССР, а также участвовала в оккупации Греции и Югославии.

Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года. В нашу страну была направлена 2-я сухопутная венгерская армия численностью более 200 тысяч человек. Большая часть этих солдат полностью прекратила боевые действия в боях под Сталинградом в связи со смертью. К январю 1943 года венгерских вооружённых сил на территории СССР практически не существовало.

Закончив с "братскими славянскими народами", перейдём к западноевропейским странам, принимавшим участие в войне. Наибольших успехов в противостоянии с СССР достигла, несомненно, Финляндия. Армия бывшего российского княжества под предводительством Густава Маннергейма принимала самое деятельное участие в блокаде Ленинграда, а также оккупировала Карелию. Кроме того, финны организовывали концлагеря для мирного населения на территории Карелии, а выявленных евреев передавали немецким соединениям SS для последующего уничтожения.

В блокаде Ленинграда помимо финнов были замечены также испанцы. В частности, они участвовали в боях на южной части кольца вокруг города. Знаменитая "Голубая дивизия" квартировалась в оккупированном Пушкине. В испанскую дивизию входило до 50 тысяч человек, из которых более 5 тысяч навсегда осталось в могилах под Ленинградом.

Италия, как одна из главных стран — участниц "оси", изначально проявляла большой интерес к боевым действиям на Восточном фронте. Однако успеха в СССР итальянцы не снискали и достигали редких побед лишь при поддержке немецких соединений. Кроме того, в заслугу итальянцам можно записать их безалаберность во время сражения под Сталинградом, благодаря которой советским войскам удалось прорвать оборону нацистов сразу на нескольких направлениях и осуществить практически полное уничтожение итальянских, румынских и венгерских соединений, ну а затем и немцев. Всего в боях против СССР участвовали почти 200 тысяч итальянцев.

Остальные страны, такие как Франция, Дания, Норвегия и Нидерланды, достаточно обозначить пунктиром. Отдельно, однако, выделим Францию. После оккупации республики неонацистские движения внутри страны начали проявлять большую активность и желание участвовать в боях против СССР. Немцы это желание удовлетворили, и французы численностью почти в три тысячи человек отправились — сюрприз — брать Москву. Но — тут ещё один сюрприз — на Бородинском поле французский полк столкнулся с частями 32-й стрелковой дивизии Красной армии и потерпел поражение, после чего отступил. Зато потом, после поражения под Москвой, французы удостоились чести составить собственную часть SS с названием "Шарлемань". Бытует мнение, что французов, воевавших против союзников, больше, чем французов, участвовавших в Сопротивлении. США и Великобритания даже обсуждали вариант, в котором Франция, как и Австрия, после войны будет оккупирована как активная союзница Германии, однако под давлением СССР от этой идеи отказались.

Что до Дании, Норвегии, Бельгии и Нидерландов, то эти страны также направляли свои части на Восточный фронт, однако не были замечены ни в значимых поражениях, ни в победах. Хотя, к примеру, Нидерланды также удостоились "чести" создания отдельной национальной дивизии SS — "Недерланд", по большей части уничтоженной под Ленинградом. Восполненная до боевого состава вновь, эта дивизия была ещё раз уничтожена советскими войсками уже в Германии, под Хальбе.

Первой страной, которая отреклась от Гитлера, стала Италия. Конечно, это было сделано не по собственной воле, а в связи с чередой военных неудач и в связи с тем, что союзники в 1943 году начали оккупировать уже саму Италию, а не только её колонии в Африке. В результате осенью 1943 года Италия вышла из игры.

Затем, в течение 1944 года, самостоятельно или в ходе государственных переворотов от союза с Германией отказываются практически все страны Восточной Европы, однако опережает их Финляндия, отказавшаяся от союза с рейхом уже летом 1944 года, тогда как на Балканах антигитлеровские перевороты по большей части стартовали лишь осенью.

До конца, то есть до мая 1945 года, в качестве союзника Германии продержалась лишь Венгрия, и лишь благодаря тому, что в октябре 1944 года, после попытки Венгрии выйти из союза с рейхом, в стране был осуществлён прогерманский переворот, а руководить ею стал диктатор Ференц Салаши. Официально режим Салаши продержался лишь на один день меньше самого Третьего рейха и был ликвидирован 7 мая 1945 года. Единственным союзником Германии к этому моменту оставалась лишь Япония, самому режиму Японии оставалось существовать немногим более четырёх месяцев.