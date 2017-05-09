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Опубликовано 9 мая 2017, 17:46

Володин поздравил ветеранов с Днём Победы

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил ветеранов с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что она является источником гордости и духовных сил.

— Более семи десятилетий назад наш народ разгромил нацизм, отстоял свободу и независимость своего Отечества, Европы и всего мира. Фронтовики и труженики тыла, мужчины и женщины, старики и дети — каждый внёс свой вклад в Победу над гитлеровской Германией, — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что величие и слава тех событий не меркнут с годами. Как сообщает "Дни.ру", Володин отметил, что Россия сталкивается с попытками переписать историю, и назвал это недопустимым.

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Арина Демидова
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