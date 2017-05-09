Володин поздравил ветеранов с Днём Победы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил ветеранов с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что она является источником гордости и духовных сил.

— Более семи десятилетий назад наш народ разгромил нацизм, отстоял свободу и независимость своего Отечества, Европы и всего мира. Фронтовики и труженики тыла, мужчины и женщины, старики и дети — каждый внёс свой вклад в Победу над гитлеровской Германией, — отметил Володин.