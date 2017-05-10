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Регион
Опубликовано 10 мая 2017, 04:30

Посол Сербии в Ливии госпитализирован после ДТП в Тунисе

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Посол Сербии в Ливии Оливер Потежица попал в ДТП в Тунисе, с серьёзными травмами он был доставлен в одну из больниц в Сусе. Об этом говорится в заявлении сербского МИД.

— Из-за тяжёлого состояния здоровья Потежицу посетил генеральный секретарь МИД Велько Одалович, — отмечается в сообщении ведомства.

Дипломату оказывают всю необходимую помощь Минздрав Туниса и Посольство Сербии в этой стране. Известно, что Потежица находился в Тунисе в командировке.

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Эмила Сидорова
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