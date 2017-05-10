Blizzard создала отдел по развитию киберспорта

Авторы Overwatch решили капитально взяться за развитие киберспортивного направления.

9 мая 2017 года компания Blizzard объявила о создании отдельного подразделения — Major League Gaming. Оно займётся продвижением игр Blizzard в качестве киберспортивных дисциплин.

Авторы Overwatch создали отдел по развитию киберспорта Фото © GAMBIT Magazine

В сферу ответственности MLG входит киберспортивная программа Overwatch, управление медиасетью, лига по Call of Duty, работа с рекламодателями, командами и спонсорами, а также создание контента и проведение тематических мероприятий.