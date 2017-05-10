Blizzard создала отдел по развитию киберспорта
Фото © GAMBIT Magazine
Авторы Overwatch решили капитально взяться за развитие киберспортивного направления.
9 мая 2017 года компания Blizzard объявила о создании отдельного подразделения — Major League Gaming. Оно займётся продвижением игр Blizzard в качестве киберспортивных дисциплин.
Авторы Overwatch создали отдел по развитию киберспорта
Фото © GAMBIT Magazine
В сферу ответственности MLG входит киберспортивная программа Overwatch, управление медиасетью, лига по Call of Duty, работа с рекламодателями, командами и спонсорами, а также создание контента и проведение тематических мероприятий.
Напомним, издательство Activision Blizzard приобрело бизнес лиги видеоигр Major League Gaming в январе 2017 года. Сумма сделки составила 46 миллионов долларов. Причина покупки — желание Activision Blizzard увеличить своё присутствие на рынке киберспорта.