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Опубликовано 10 мая 2017, 07:25

Blizzard создала отдел по развитию киберспорта

Фото &copy; GAMBIT Magazine

Фото © GAMBIT Magazine

Авторы Overwatch решили капитально взяться за развитие киберспортивного направления.

9 мая 2017 года компания Blizzard объявила о создании отдельного подразделения — Major League Gaming. Оно займётся продвижением игр Blizzard в качестве киберспортивных дисциплин.

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Авторы Overwatch создали отдел по развитию киберспорта

Фото © GAMBIT Magazine

В сферу ответственности MLG входит киберспортивная программа Overwatch, управление медиасетью, лига по Call of Duty, работа с рекламодателями, командами и спонсорами, а также создание контента и проведение тематических мероприятий.

Напомним, издательство Activision Blizzard приобрело бизнес лиги видеоигр Major League Gaming в январе 2017 года. Сумма сделки составила 46 миллионов долларов. Причина покупки — желание Activision Blizzard увеличить своё присутствие на рынке киберспорта.

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Сергей Сурепин
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