Новая Need for Speed выйдет в этом году

Студия Ghost Games объявила о выходе новой игры серии Need for Speed. Разработчики обещают успеть всё сделать до конца этого года.

Пока о новой игре известно немного. В Need for Speed останется возможность кастомизации автомобилей, а игрокам придётся меряться в скорости с полицией. Также разработчики добавят в игру новый мир — достаточно просторный, чтобы вытворять что угодно. Приятной новостью стало наличие паузы, а также необязательное подключение к Сети для игры в одиночном режиме.