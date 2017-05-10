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Опубликовано 10 мая 2017, 08:22

Новая Need for Speed выйдет в этом году

Фото &copy; Flickr/K putt

Фото © Flickr/K putt

Разработчики гоночного симулятора поделились подробностями о новой игре популярной серии.

Студия Ghost Games объявила о выходе новой игры серии Need for Speed. Разработчики обещают успеть всё сделать до конца этого года.

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Стали известны подробности новой Need for Speed

Фото © Flickr/K putt

Пока о новой игре известно немного. В Need for Speed останется возможность кастомизации автомобилей, а игрокам придётся меряться в скорости с полицией. Также разработчики добавят в игру новый мир — достаточно просторный, чтобы вытворять что угодно. Приятной новостью стало наличие паузы, а также необязательное подключение к Сети для игры в одиночном режиме.

Все подробности о новой Need for Speed студия Ghost Games озвучит на EA Play. Мероприятие будет проходить с 10 по 12 июня.

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Сергей Сурепин
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