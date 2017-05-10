Новая Need for Speed выйдет в этом году
Разработчики гоночного симулятора поделились подробностями о новой игре популярной серии.
Студия Ghost Games объявила о выходе новой игры серии Need for Speed. Разработчики обещают успеть всё сделать до конца этого года.
Стали известны подробности новой Need for Speed
Пока о новой игре известно немного. В Need for Speed останется возможность кастомизации автомобилей, а игрокам придётся меряться в скорости с полицией. Также разработчики добавят в игру новый мир — достаточно просторный, чтобы вытворять что угодно. Приятной новостью стало наличие паузы, а также необязательное подключение к Сети для игры в одиночном режиме.
Все подробности о новой Need for Speed студия Ghost Games озвучит на EA Play. Мероприятие будет проходить с 10 по 12 июня.