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Опубликовано 10 мая 2017, 09:34

Ubisoft выпустит Far Cry о Диком Западе

Фото &copy; Ubi.com

Фото © Ubi.com

Новая игра французского игрового гиганта Ubisoft перенесёт серию Far Cry на Дикий Запад.

Журналисты VG247 сообщили о скором анонсе продолжения Far Cry. В начале месяца корреспонденты американской газеты Great Falls Tribune наткнулись на съёмки в Монтане. На площадке находился Джефф Гийо, он рассказал журналистам, что снимает рекламу для игры. Название не раскрыл.

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Новая игра Ubisoft будет о Диком Западе

Фото © Ubi.com

По словам Гийо, у нового проекта будет открытый мир, сама игра станет продолжением уже всем известной вселенной. Журналисты подозревают, что речь может идти о Far Cry.

Напомним, ранее Джефф Гийо сотрудничал с Ubisoft: продюсер сделал для компании рекламу нескольких игр. Также разработчики проводили опрос, в котором фигурировал Дикий Запад как одна из идей для новой Far Cry.

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Сергей Сурепин
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