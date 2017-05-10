Ubisoft выпустит Far Cry о Диком Западе

Новая игра французского игрового гиганта Ubisoft перенесёт серию Far Cry на Дикий Запад.

Журналисты VG247 сообщили о скором анонсе продолжения Far Cry. В начале месяца корреспонденты американской газеты Great Falls Tribune наткнулись на съёмки в Монтане. На площадке находился Джефф Гийо, он рассказал журналистам, что снимает рекламу для игры. Название не раскрыл.

Новая игра Ubisoft будет о Диком Западе Фото © Ubi.com

По словам Гийо, у нового проекта будет открытый мир, сама игра станет продолжением уже всем известной вселенной. Журналисты подозревают, что речь может идти о Far Cry.