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Опубликовано 10 мая 2017, 11:15

Авторы Quake Champions проведут открытое бета-тестирование игры

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики нового шутера объявили о проведении очередного открытого бета-тестирования.

Студия id Software объявила о проведении открытого бета-тестирования нового шутера Quake Champions. Игра будет доступна с 12 по 21 мая.

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Открытое бета-тестирование Quake Champions продлится больше недели

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики рассказали, что игроки смогут впервые протестировать режим Sacrifice, в нём сойдутся две команды по четыре человека.

Напомним, что своей новой игрой студия id Software планирует занять нишу в киберспорте.

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Сергей Сурепин
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