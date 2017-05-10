Авторы Quake Champions проведут открытое бета-тестирование игры
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики нового шутера объявили о проведении очередного открытого бета-тестирования.
Студия id Software объявила о проведении открытого бета-тестирования нового шутера Quake Champions. Игра будет доступна с 12 по 21 мая.
Открытое бета-тестирование Quake Champions продлится больше недели
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики рассказали, что игроки смогут впервые протестировать режим Sacrifice, в нём сойдутся две команды по четыре человека.
Напомним, что своей новой игрой студия id Software планирует занять нишу в киберспорте.