Авторы Quake Champions проведут открытое бета-тестирование игры

Разработчики нового шутера объявили о проведении очередного открытого бета-тестирования.

Студия id Software объявила о проведении открытого бета-тестирования нового шутера Quake Champions. Игра будет доступна с 12 по 21 мая.

Открытое бета-тестирование Quake Champions продлится больше недели Фото © Wikimedia Commons

Разработчики рассказали, что игроки смогут впервые протестировать режим Sacrifice, в нём сойдутся две команды по четыре человека.