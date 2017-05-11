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Опубликовано 11 мая 2017, 06:40

Valve подготовила новые изменения в Steam

Теперь сервис, занимающийся цифровой дистрибуцией, объяснит, почему рекомендует ту или иную игру.

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Valve Corporation

Коллаж © L!FE. Фото © Valve Corporation

Студия Valve вовсю готовится к радикальным изменениям своего сервиса цифровой дистрибуции Steam. Представители компании рассказали, что их задача — создать единый магазин, который подойдёт всем.

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Valve в скором времени изменит Steam

Коллаж © L!FE. Фото © Valve Corporation

Разработчики решили изменить систему рекомендаций. Теперь Steam будет уведомлять пользователей, почему та или иная игра была порекомендована лично каждому из геймеров.

Среди причин рекомендации: пользовательские отзывы, наличие подобных игр, куратор, на которого подписан пользователь, наличие игры в библиотеке друзей или списке желаемого.

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Сергей Сурепин
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