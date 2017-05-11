Valve подготовила новые изменения в Steam
Теперь сервис, занимающийся цифровой дистрибуцией, объяснит, почему рекомендует ту или иную игру.
Коллаж © L!FE. Фото © Valve Corporation
Студия Valve вовсю готовится к радикальным изменениям своего сервиса цифровой дистрибуции Steam. Представители компании рассказали, что их задача — создать единый магазин, который подойдёт всем.
Valve в скором времени изменит Steam
Коллаж © L!FE. Фото © Valve Corporation
Разработчики решили изменить систему рекомендаций. Теперь Steam будет уведомлять пользователей, почему та или иная игра была порекомендована лично каждому из геймеров.
Среди причин рекомендации: пользовательские отзывы, наличие подобных игр, куратор, на которого подписан пользователь, наличие игры в библиотеке друзей или списке желаемого.