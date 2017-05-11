Valve подготовила новые изменения в Steam

Студия Valve вовсю готовится к радикальным изменениям своего сервиса цифровой дистрибуции Steam. Представители компании рассказали, что их задача — создать единый магазин, который подойдёт всем.

Valve в скором времени изменит Steam Коллаж © L!FE. Фото © Valve Corporation

Разработчики решили изменить систему рекомендаций. Теперь Steam будет уведомлять пользователей, почему та или иная игра была порекомендована лично каждому из геймеров.