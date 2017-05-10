Петербургский школьник попал в больницу после игры в пейнтбол
Ученик девятого класса петербургской школы получил тяжёлые травмы, играя в пейнтбол, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Подростка госпитализировали 8 мая с развлекательной площадки на Индустриальном проспекте.
Петербургский школьник попал в больницу после игры в пейнтбол
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
По версии следствия, школьник во время перестрелки упал с высоты второго этажа. Молодой человек провалился в проём пола.
Как уточнил Лайфу представитель пейнтбольной команды Wargames, ребёнок играл в страйкбол на полигоне и нарушил правила, поднявшись на этаж выше и покинув границы игровой зоны.