Ученик девятого класса петербургской школы получил тяжёлые травмы, играя в пейнтбол, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Подростка госпитализировали 8 мая с развлекательной площадки на Индустриальном проспекте.

Петербургский школьник попал в больницу после игры в пейнтбол Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

По версии следствия, школьник во время перестрелки упал с высоты второго этажа. Молодой человек провалился в проём пола.