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Опубликовано 10 мая 2017, 09:32

Петербургский школьник попал в больницу после игры в пейнтбол

Ученик девятого класса петербургской школы получил тяжёлые травмы, играя в пейнтбол, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Подростка госпитализировали 8 мая с развлекательной площадки на Индустриальном проспекте.

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Петербургский школьник попал в больницу после игры в пейнтбол

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

По версии следствия, школьник во время перестрелки упал с высоты второго этажа. Молодой человек провалился в проём пола.

Как уточнил Лайфу представитель пейнтбольной команды Wargames, ребёнок играл в страйкбол на полигоне и нарушил правила, поднявшись на этаж выше и покинув границы игровой зоны.

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Егор Кулаков
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