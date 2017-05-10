Секретный американский беспилотник оказался бесполезным
Фото: © wikimedia.org
Американские эксперты пришли к заключению, что орбитальный беспилотный самолёт X-37B не может выполнять заявленные производителем задачи.
500 миллионов на ветер
Фото: © wikimedia.org
Эксперт в области аэрокосмических технологий и безопасности Лаура Грего в интервью изданию The Atlantic заявила о том, что возможности многоразового беспилотника значительно ниже заявленного уровня, а его функционал крайне ограничен.
Грего отмечает, что единственная демонстрация беспилотного взлёта и посадки не может быть доказательством эффективной работы корабля, а использование уникальной разработки в качестве устройства слежения за спутниками на орбите вообще кажется маловероятной.
По данным издания, финансирование разработки и постройки двух экземпляров X-37B обошлось американскому бюджету почти в 500 миллионов долларов. При этом проект не является исключительно американской разработкой: автоматический взлёт, выполнение манёвров и посадка по заданной программе были испытаны в Советском Союзе ещё в 1988 году во время старта и автоматической посадки многоразового космического корабля "Буран".