Секретный американский беспилотник оказался бесполезным

Американские эксперты пришли к заключению, что орбитальный беспилотный самолёт X-37B не может выполнять заявленные производителем задачи.

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Эксперт в области аэрокосмических технологий и безопасности Лаура Грего в интервью изданию The Atlantic заявила о том, что возможности многоразового беспилотника значительно ниже заявленного уровня, а его функционал крайне ограничен.

Грего отмечает, что единственная демонстрация беспилотного взлёта и посадки не может быть доказательством эффективной работы корабля, а использование уникальной разработки в качестве устройства слежения за спутниками на орбите вообще кажется маловероятной.