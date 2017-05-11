МВД и эксперты правительства поспорили из-за беби-боксов

Полицейские верят в то, что беби-боксы остановят в России убийство младенцев, а эксперты-правоведы говорят, что мировая практика это не подтверждает.

В распоряжении Лайфа оказалась переписка МВД и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, которые обсуждают идею создания в стране сети беби-боксов. Полицейские считают, что такие пункты нужны: мол, если у матери будет возможность подкинуть ребёнка в безопасное место, то это убережёт её от мыслей о его убийстве. Правоведы в свою очередь говорят, что беби-боксы тут не помогут: убивают младенцев и отказываются от них разные категории женщин. Кроме того, они считают, что сеть беби-боксов только подстегнёт волну отказов от детей.

Группа депутатов во главе с Оксаной Пушкиной предложила новый законопроект о специальных боксах. В них матери могут оставлять младенцев, которых не в состоянии содержать. Ключевым отличием от предыдущих редакций стала вариативность. Региональным властям предложили самим выбирать, будут они на своих территориях устанавливать беби-боксы или нет. Одной из главных в законопроекте стала мысль о том, что распространение боксов сократит младенческую смертность. Авторы предполагают: матери будут меньше убивать своих детей или причинять им вред, если будут знать, что всегда смогут анонимно оставить ребёнка на попечение государства. Законопроект направили во все регионы и в профильные ведомства, чтобы там изучили тезисы, написали отзывы или замечания. Одним из первых отреагировало МВД. Там с проектом согласны.

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— Возможность анонимно оставить новорождённого в специальных местах должна быть крайней формой помощи подкинутым детям, одним из способов спасения их жизни, — написано в документе за подписью замминистра внутренних дел Александра Горового.

А вот Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ с полицейскими заочно не согласен. Наоборот, говорят в институте, сама возможность легально и анонимно оставить младенца в беби-боксе подталкивает малообеспеченных мам к этому. Также в институте отвергли довод о том, что беби-боксы снизят количество убийств младенцев.

— Положительной роли в спасении детей и сокращении случаев детоубийства законопроект сыграть не может, — пишут в институте. — Довод о том, что [с помощью беби-боксов] можно предотвратить убийство матерью своего ребёнка, представляется неубедительным. Детоубийство и подкидывание детей совершают разные категории женщин, находящиеся в разном психическом состоянии и имеющие разные намерения.