Новую игру студии BioWare перенесли на год

Следующий масштабный проект студии BioWare выйдет на год позже, чем планировалось.

Во время финансового отчёта EA одна из студий компании, BioWare, сообщила , что выход её следующей игры задержится. Изначально её планировали выпустить до конца марта 2018 года, но теперь релиз перенесли на следующий финансовый год.

Следующую игру BioWare перенесли на год

Рассказывая о новом проекте, представители студии пообещали "впечатляющий дизайн", "превосходные игровые механики" и "волнующий экшен". Будущая игра будет основана на неком живом сервисе, который обеспечит социальное взаимодействие между игроками.

По утверждением BioWare, перенос выхода новой игры связан с желанием доработать социальный сервис и никак не связан с негативными рецензиями на недавний проект студии Mass Effect: Andromeda.