Новую игру студии BioWare перенесли на год
Фото: © BioWare / Electronic Arts
Следующий масштабный проект студии BioWare выйдет на год позже, чем планировалось.
Во время финансового отчёта EA одна из студий компании, BioWare, сообщила, что выход её следующей игры задержится. Изначально её планировали выпустить до конца марта 2018 года, но теперь релиз перенесли на следующий финансовый год.
Следующую игру BioWare перенесли на год
Фото: © BioWare / Electronic Arts
Рассказывая о новом проекте, представители студии пообещали "впечатляющий дизайн", "превосходные игровые механики" и "волнующий экшен". Будущая игра будет основана на неком живом сервисе, который обеспечит социальное взаимодействие между игроками.
По утверждением BioWare, перенос выхода новой игры связан с желанием доработать социальный сервис и никак не связан с негативными рецензиями на недавний проект студии Mass Effect: Andromeda.