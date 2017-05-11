Экшен Vanquish выйдет на PC
Кадр видео “Vanquish | PC Announce Trailer”. Скриншот © L!FE
Компания Sega анонсировала скорый выход PC-версии экшена от третьего лица Vanquish.
Sega выпустила трейлер, в котором показала игровой процесс грядущей PC-версии экшена Vanquish.
Главной особенностью PC-версии станет возможность запускать игру в высоком разрешении вплоть до 4K, расширенные настройки графики и производительность на уровне 60 кадров в секунду. Месяц назад Sega выпустила аналогичную PC-версию слешера Bayonetta.
Экшен Vanquish выйдет на PC 25 мая
Скриншот © L!FE
Экшен Vanquish впервые был выпущен на PS3 и Xbox 360 в конце 2010 года. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 84 из 100.