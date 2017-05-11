Экшен Vanquish выйдет на PC

Главной особенностью PC-версии станет возможность запускать игру в высоком разрешении вплоть до 4K, расширенные настройки графики и производительность на уровне 60 кадров в секунду. Месяц назад Sega выпустила аналогичную PC-версию слешера Bayonetta.

Экшен Vanquish впервые был выпущен на PS3 и Xbox 360 в конце 2010 года. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 84 из 100.