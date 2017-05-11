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Опубликовано 11 мая 2017, 18:26

В Battlefield 1 сыграли 19 миллионов пользователей

Во время финансового отчёта компания EA поделилась впечатляющей статистикой Battlefield 1.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/pg/bf1clips

Фото: © facebook.com/pg/bf1clips

Компания EA поделилась статистикой шутера Battlefield 1, вышедшего в конце 2016 года. Согласно данным компании, с тех пор у игры набралось 19 миллионов пользователей. Речь не об аудитории, которая активно играет до сих пор, а о тех, кто хоть раз запускал Battlefield 1.

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Количество игроков Battlefield 1 превысило 19 миллионов

Фото: © facebook.com/pg/bf1clips

Благодаря такому результату компания сможет смело инвестировать средства в поддержку игры и создание дополнительного контента для поддержания интереса игроков.

Действие Battlefield 1 разворачивается во время Второй мировой войны. До этого серия несколько лет придерживалась тематики современных боевых действий, но авторы решили пойти на риск и вернуться в прошлое. Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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