В Battlefield 1 сыграли 19 миллионов пользователей

Компания EA поделилась статистикой шутера Battlefield 1, вышедшего в конце 2016 года. Согласно данным компании, с тех пор у игры набралось 19 миллионов пользователей. Речь не об аудитории, которая активно играет до сих пор, а о тех, кто хоть раз запускал Battlefield 1.