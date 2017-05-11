В Battlefield 1 сыграли 19 миллионов пользователей
Во время финансового отчёта компания EA поделилась впечатляющей статистикой Battlefield 1.
Фото: © facebook.com/pg/bf1clips
Компания EA поделилась статистикой шутера Battlefield 1, вышедшего в конце 2016 года. Согласно данным компании, с тех пор у игры набралось 19 миллионов пользователей. Речь не об аудитории, которая активно играет до сих пор, а о тех, кто хоть раз запускал Battlefield 1.
Количество игроков Battlefield 1 превысило 19 миллионов
Фото: © facebook.com/pg/bf1clips
Благодаря такому результату компания сможет смело инвестировать средства в поддержку игры и создание дополнительного контента для поддержания интереса игроков.
Действие Battlefield 1 разворачивается во время Второй мировой войны. До этого серия несколько лет придерживалась тематики современных боевых действий, но авторы решили пойти на риск и вернуться в прошлое. Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.