В Сети появился возможный кадр из Red Dead Redemption 2

Другие игроки и издания начали спорить насчёт правдоподобности изображения. По утверждениям скептиков, игра на фото выглядит недостаточно качественной для стандартов Rockstar. Однако есть и предположение, что это кадр из ранней версии игры, поэтому не все графические аспекты ещё доведены до совершенства. Наконец, это не скриншот, а фото экрана, так что блёклость картинки можно списать на качество фото.