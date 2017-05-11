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Опубликовано 11 мая 2017, 09:44

В Сети появился возможный кадр из Red Dead Redemption 2

Пользователь игрового форума выложил неофициальное изображение экшена Red Dead Redemption 2.

Фото: &copy; twitter.com/AllGamesDelta

Фото: © twitter.com/AllGamesDelta

Пользователь сайта GTA Forums выложил изображение некоей игры в сеттинге Дикого Запада. Подразумевается, что это кадр игрового процесса Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games.

Другие игроки и издания начали спорить насчёт правдоподобности изображения. По утверждениям скептиков, игра на фото выглядит недостаточно качественной для стандартов Rockstar. Однако есть и предположение, что это кадр из ранней версии игры, поэтому не все графические аспекты ещё доведены до совершенства. Наконец, это не скриншот, а фото экрана, так что блёклость картинки можно списать на качество фото.

Red Dead Redemption 2 была официально анонсирована в конце прошлого года, когда Rockstar выпустила короткий кинематографический тизер. С тех пор студия так и не показала игрового процесса проекта.

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Станислав Погорский
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