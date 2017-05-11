В Сети появился возможный кадр из Red Dead Redemption 2
Пользователь игрового форума выложил неофициальное изображение экшена Red Dead Redemption 2.
Фото: © twitter.com/AllGamesDelta
Пользователь сайта GTA Forums выложил изображение некоей игры в сеттинге Дикого Запада. Подразумевается, что это кадр игрового процесса Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games.
Rumor ~ Leaked off-screen screenshot of Red Dead Redemption 2 https://t.co/vu4Dt2cu5G pic.twitter.com/tFu3cyeohF— AllGamesDelta (@AllGamesDelta) 10 мая 2017 г.
Другие игроки и издания начали спорить насчёт правдоподобности изображения. По утверждениям скептиков, игра на фото выглядит недостаточно качественной для стандартов Rockstar. Однако есть и предположение, что это кадр из ранней версии игры, поэтому не все графические аспекты ещё доведены до совершенства. Наконец, это не скриншот, а фото экрана, так что блёклость картинки можно списать на качество фото.
Red Dead Redemption 2 была официально анонсирована в конце прошлого года, когда Rockstar выпустила короткий кинематографический тизер. С тех пор студия так и не показала игрового процесса проекта.