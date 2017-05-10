Глава Краснодарского края посоветовал Киеву не дразнить казаков
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Он также заявил о готовности выслать украинскому министру Омельяну партию учебников для восполнения знаний по истории и географии.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна, который назвал Кубань захваченной украинской территорией, не дразнить казаков, сообщается на сайте краевой администрации.
— Кубань никогда не была и не будет украинской. Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счёт Кубани, — отметил Кондратьев, напомнив также, что казаки всегда защищали эту территорию как часть России.
Глава региона сообщил о готовности отправить Омельяну партию учебников по истории и географии для того, чтобы тот восполнил пробелы в этих областях.
— Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчёт продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой, — отметил губернатор.
Ранее Лайф писал о том, что украинский министр "согласился" возобновить авиасообщение с РФ в обмен на Кубань.