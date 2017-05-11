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Опубликовано 11 мая 2017, 09:12

Новая смертельная бактерия атакует Африку

Новое заболевание, вызываемое бактериями и неизвестное современной науке, обнаружено в Либерии.

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

У нескольких госпитализированных с рвотой, диареей и галлюцинациями пациентов анализы выявили положительный результат на серотип С менингококка. Такая бактерия провоцирует воспаление оболочек головного мозга, что в 50% случаев без лечения может обернуться смертью пациента.

Эксперты ВОЗ полагают, что бактерии передаются воздушно-капельным путём и часто служат причиной эпидемий в странах Африки, однако в Либерии случаев такого заболевания до настоящего времени не фиксировалось.

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Сергей Андреев
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