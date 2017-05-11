Новая смертельная бактерия атакует Африку
Новое заболевание, вызываемое бактериями и неизвестное современной науке, обнаружено в Либерии.
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У нескольких госпитализированных с рвотой, диареей и галлюцинациями пациентов анализы выявили положительный результат на серотип С менингококка. Такая бактерия провоцирует воспаление оболочек головного мозга, что в 50% случаев без лечения может обернуться смертью пациента.
Эксперты ВОЗ полагают, что бактерии передаются воздушно-капельным путём и часто служат причиной эпидемий в странах Африки, однако в Либерии случаев такого заболевания до настоящего времени не фиксировалось.