Новая смертельная бактерия атакует Африку

У нескольких госпитализированных с рвотой, диареей и галлюцинациями пациентов анализы выявили положительный результат на серотип С менингококка. Такая бактерия провоцирует воспаление оболочек головного мозга, что в 50% случаев без лечения может обернуться смертью пациента.