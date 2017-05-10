Прощание с депутатом Госдумы Василием Тарасюком пройдёт 11 мая

11 мая в Центральной клинической больнице Управделами президента пройдёт гражданская панихида по скончавшемуся депутату от ЛДПР Василию Тарасюку, сообщили в пресс-службе партии.

— Одиннадцатого мая в 11:00 в Центральной клинической больнице Управделами президента по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25 состоится гражданская панихида по скончавшемуся депутату Госдумы от ЛДПР Василию Тарасюку, — говорится в сообщении пресс-службы.