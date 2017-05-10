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Опубликовано 10 мая 2017, 22:55

Прощание с депутатом Госдумы Василием Тарасюком пройдёт 11 мая

Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Донской

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Донской

11 мая в Центральной клинической больнице Управделами президента пройдёт гражданская панихида по скончавшемуся депутату от ЛДПР Василию Тарасюку, сообщили в пресс-службе партии.

— Одиннадцатого мая в 11:00 в Центральной клинической больнице Управделами президента по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25 состоится гражданская панихида по скончавшемуся депутату Госдумы от ЛДПР Василию Тарасюку, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, парламентарий ушёл из жизни 6 мая в Израиле. По словам председателя Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, Тарасюк долгое время болел.

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Елена Ситник
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