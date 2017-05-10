СМИ: Черногорский Котор может потерять статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Старинный черногорский город Котор, ставший одним из излюбленных мест туристов, рискует утратить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за чрезмерного развития сферы недвижимости. Об этом сообщает Reuters.

Котор был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, при этом с начала 2000-х годов организация предупреждает власти города, что избыточное строительство объектов недвижимости, неконтролируемый туризм и размещение крупных круизных судов в небольшом порту города в Которском заливе угрожают старой части Котора, которая находится под охраной ЮНЕСКО.