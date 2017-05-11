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Опубликовано 11 мая 2017, 13:53

Sony объявила о майской распродаже игр в PlayStation Store

Фото &copy; Flickr/PlayStation Europe

Фото © Flickr/PlayStation Europe

Сейчас по низкой цене можно приобрести ряд новых и популярных видеоигр для консолей PlayStation.

Компания Sony объявила о начале акции под названием "Майские скидки". Распродажа стартует в магазине PlayStation Store и продлится две недели — до 24 мая.

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В PlayStation Store началась майская распродажа игр

Фото © Flickr/PlayStation Europe

Сейчас в магазине PlayStation действуют скидки на огромное количество игр, которые ранее были выпущены на PS3 и PS4. Размер скидок доходит до 60%.

Среди игр, на которые распространяются "майские скидки", можно найти: Final Fantasy XV, NieR: Automata, Flatout 4, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Far Cry 4 и многие другие.

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Сергей Сурепин
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