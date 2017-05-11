Sony объявила о майской распродаже игр в PlayStation Store
Сейчас по низкой цене можно приобрести ряд новых и популярных видеоигр для консолей PlayStation.
Компания Sony объявила о начале акции под названием "Майские скидки". Распродажа стартует в магазине PlayStation Store и продлится две недели — до 24 мая.
В PlayStation Store началась майская распродажа игр
Сейчас в магазине PlayStation действуют скидки на огромное количество игр, которые ранее были выпущены на PS3 и PS4. Размер скидок доходит до 60%.
Среди игр, на которые распространяются "майские скидки", можно найти: Final Fantasy XV, NieR: Automata, Flatout 4, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Far Cry 4 и многие другие.