Sony объявила о майской распродаже игр в PlayStation Store

Сейчас по низкой цене можно приобрести ряд новых и популярных видеоигр для консолей PlayStation.

Компания Sony объявила о начале акции под названием "Майские скидки". Распродажа стартует в магазине PlayStation Store и продлится две недели — до 24 мая.

В PlayStation Store началась майская распродажа игр Фото © Flickr/PlayStation Europe

Сейчас в магазине PlayStation действуют скидки на огромное количество игр, которые ранее были выпущены на PS3 и PS4. Размер скидок доходит до 60%.