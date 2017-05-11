102-летняя курильщица скончалась, узнав, что её единственный сын умер от рака

Сердце 102-летней Мэйси Стрэнг из Шотландии не выдержало, когда женщина узнала, что её единственный сын умер. Мать покинула этот мир спустя несколько часов после трагического известия.

Миссис Стрэнг умерла в ту же ночь, когда узнала, что её единственный и горячо любимый 65-летний сын Сэнди Стрэнг умер после продолжительной борьбы с раком. Эта старушка успела прославиться на весь мир в день своего 102-летия заявлениями о том, что 75-летний стаж курения и употребления алкоголя не нанёс её организму никакого вреда. Тем не менее весть о смерти сына мгновенно подкосила стойкую женщину.

Сэнди Стрэнг, сын старушки, преподавал в школе грамматики в Глазго в течение 30 лет, и новость о его смерти быстро распространилась среди педагогов и учеников. Буквально все были шокированы тем, что он умер спустя всего лишь месяц после того, как у него был диагностирован панкреатический рак — тяжелейшее онкологическое заболевание, поражающее поджелудочную железу.

Мэйси Стрэнг родилась в 1914 году, в самом начале Первой мировой войны. До 70 лет работала в госпитале Глазго