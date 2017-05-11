Авторы Hitman остались без издателя
Square Enix более не работает с разработчиками из IO Interactive и готовится продать студию.
Компания Square Enix ведёт переговоры по поводу продажи студии IO Interactive. Издатель планирует сосредоточиться на собственных проектах.
Серия Hitman на грани закрытия
По информации Square Enix, компания ведёт переговоры с потенциальными инвесторами. Сейчас стороны обсуждают возможность получения средств. Гарантий, что переговоры пройдут успешно, пока нет.
Вместе с этим заявлением издатель опубликовал отчёт за 2017 финансовый год. Компания добилась 20 процентов роста доходов — 2,26 миллиарда долларов. Также на 20 процентов выросла прибыль — 274,9 миллиона долларов. Основные источники выручки — Rise of the Tomb Raider и Final Fantasy XV.
Напомним, Square Enix владеет студией IO Interactive с 2009 года.