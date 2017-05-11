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Опубликовано 11 мая 2017, 15:34

Авторы Hitman остались без издателя

Square Enix более не работает с разработчиками из IO Interactive и готовится продать студию.

Фото &copy; Flickr/Community Mag

Фото © Flickr/Community Mag

Компания Square Enix ведёт переговоры по поводу продажи студии IO Interactive. Издатель планирует сосредоточиться на собственных проектах.

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Серия Hitman на грани закрытия

Фото © Flickr/Community Mag

По информации Square Enix, компания ведёт переговоры с потенциальными инвесторами. Сейчас стороны обсуждают возможность получения средств. Гарантий, что переговоры пройдут успешно, пока нет.

Вместе с этим заявлением издатель опубликовал отчёт за 2017 финансовый год. Компания добилась 20 процентов роста доходов — 2,26 миллиарда долларов. Также на 20 процентов выросла прибыль — 274,9 миллиона долларов. Основные источники выручки — Rise of the Tomb Raider и Final Fantasy XV.

Напомним, Square Enix владеет студией IO Interactive с 2009 года.

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Сергей Сурепин
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