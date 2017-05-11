Авторы Hitman остались без издателя

По информации Square Enix, компания ведёт переговоры с потенциальными инвесторами. Сейчас стороны обсуждают возможность получения средств. Гарантий, что переговоры пройдут успешно, пока нет.

Вместе с этим заявлением издатель опубликовал отчёт за 2017 финансовый год. Компания добилась 20 процентов роста доходов — 2,26 миллиарда долларов. Также на 20 процентов выросла прибыль — 274,9 миллиона долларов. Основные источники выручки — Rise of the Tomb Raider и Final Fantasy XV.