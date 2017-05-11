Топилин: Минтруд отрицательно относится к предложению о налоге на малодетность

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью Лайфу заявил, что его ведомство отрицательно относится к предложению о введении налога на малодетность.

— Позиция Минтруда отрицательная. У нас другие предложения —стимулирующие рождаемость, а не наказывающие. Прорабатываем предложения. Они связаны с поддержкой населения, а ни в коем случае не с наказанием, — сказал Топилин.