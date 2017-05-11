Топилин: Минтруд отрицательно относится к предложению о налоге на малодетность
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью Лайфу заявил, что его ведомство отрицательно относится к предложению о введении налога на малодетность.
— Позиция Минтруда отрицательная. У нас другие предложения —стимулирующие рождаемость, а не наказывающие. Прорабатываем предложения. Они связаны с поддержкой населения, а ни в коем случае не с наказанием, — сказал Топилин.
Напомним, что ранее в целом ряде СМИ появилась информация о том, что в скором времени в России может быть введён новый вид налога — на малодетность.