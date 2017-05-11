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Опубликовано 11 мая 2017, 13:03

Топилин: Минтруд отрицательно относится к предложению о налоге на малодетность

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью Лайфу заявил, что его ведомство отрицательно относится к предложению о введении налога на малодетность.

— Позиция Минтруда отрицательная. У нас другие предложения —стимулирующие рождаемость, а не наказывающие. Прорабатываем предложения. Они связаны с поддержкой населения, а ни в коем случае не с наказанием, — сказал Топилин.

Напомним, что ранее в целом ряде СМИ появилась информация о том, что в скором времени в России может быть введён новый вид налога — на малодетность.

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Александр Юнашев
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