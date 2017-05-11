Журналист не смог пройти Prey из-за бага и поставил игре плохую оценку

Редактор игрового сайта IGN столкнулся с серьёзными трудностями во время прохождения игры.

Журналист IGN Дэн Стэплетон спустя 34 часа прохождения Prey столкнулся с багом, который не позволил ему пройти игру до конца. Финальная оценка в обзоре журналиста составила 4 балла из 10.

Из-за бага журналист не смог пройти Prey Фото: © facebook.com/prey.ru

По словам Стэплетона, после 34 часов игры в Prey сохранения оказались битыми. В итоге журналисту пришлось навёрстывать пять часов прохождения. После этого он наткнулся на ещё одну ошибку: Prey начала вылетать в одном и том же месте.