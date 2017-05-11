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Регион
Опубликовано 11 мая 2017, 16:38

Журналист не смог пройти Prey из-за бага и поставил игре плохую оценку

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/prey.ru

Фото: © facebook.com/prey.ru

Редактор игрового сайта IGN столкнулся с серьёзными трудностями во время прохождения игры.

Журналист IGN Дэн Стэплетон спустя 34 часа прохождения Prey столкнулся с багом, который не позволил ему пройти игру до конца. Финальная оценка в обзоре журналиста составила 4 балла из 10.

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Из-за бага журналист не смог пройти Prey

Фото: © facebook.com/prey.ru

По словам Стэплетона, после 34 часов игры в Prey сохранения оказались битыми. В итоге журналисту пришлось навёрстывать пять часов прохождения. После этого он наткнулся на ещё одну ошибку: Prey начала вылетать в одном и том же месте.

Студия Arkane, которая занималась разработкой игры, предоставила Стэплетону новый файл сохранения, однако он также оказался повреждён. По итогу журналист не рекомендует проходить Prey на ПК.

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Сергей Сурепин
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