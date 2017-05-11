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Опубликовано 11 мая 2017, 13:09

Вышла новая мобильная версия The Sims, ничем не уступающая компьютерной

Пользователи игры смогут создавать персонажей, строить дома и улучшать навыки симов.

Любимая игра миллионов The Sims обновилась для мобильных телефонов. Теперь, по словам разработчиков, она ничем не уступает компьютерной версии. The Sims Mobile будет доступна для iOS и Android. Видеопрезентация размещена на официальном канале на "Ютубе". По словам производителей, вначале игра появится только в Бразилии. Мировой релиз пройдёт чуть позже — когда именно, не сообщается.

По словам разработчиков, в игре будут доступны все возможности из полноценной The Sims для ПК: можно создавать персонажей, строить дома и улучшать навыки симов.

The Sims — видеоигра — симулятор жизни. В ней нет чёткого сюжета, а игровой процесс нелинеен и не имеет конкретной цели.

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Элиза Али
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