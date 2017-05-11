Вышла новая мобильная версия The Sims, ничем не уступающая компьютерной

Любимая игра миллионов The Sims обновилась для мобильных телефонов. Теперь, по словам разработчиков, она ничем не уступает компьютерной версии. The Sims Mobile будет доступна для iOS и Android. Видеопрезентация размещена на официальном канале на "Ютубе". По словам производителей, вначале игра появится только в Бразилии. Мировой релиз пройдёт чуть позже — когда именно, не сообщается.