Ольгу Орлову заменили Катей Жужей в "Доме-2"

На скандальном проекте грядут очередные изменения. Не успели телезрители и участники "Дома-2" привыкнуть к новой ведущей — певице Ольге Орловой, как девушку заменили её коллегой по проекту. Теперь на Сейшельских островах щеголять в купальниках перед объективами телекамер, разбираясь в чужих отношениях, будет Катя Жужа. До недавнего времени девушка представляла рубрику "Новости" на проекте. Однако, по словам организаторов реалити, рейтинги Жужи настолько высоки, что её решено было переместить поближе к океану. Через пару дней девушка вместе с дочерью отправятся на Сейшельские острова.

Я улетаю на Сейшелы в это воскресенье на полтора месяца. Я буду вести "лобное", "тет-а-теты" и записывать "новости". Ещё я буду вести вечернее ток-шоу по понедельникам параллельно с Бузовой. Она это будет делать с "поляны", а я с островов

— Катя Жужа действительно едет на Сейшелы, а Ольга Орлова спустя месяц, проведённый на "Острове любви", возвращается в Москву к участникам телестройки. Ольга продолжит быть одной из ведущих ток-шоу на "поляне". Количество ведущих сейчас значительно увеличилось: шоу ведут и Влад Кадони, и Андрей Черкасов, и Оля Бузова с Ксенией Бородиной! У нас много новых шоу и планов на ближайшее будущее. Для нас возвращение Оли в Москву — это, несомненно, плюс, так как зритель хорошо принял новую ведущую, и Оля будет работать в Москве, в том числе вести шоу по понедельникам. Работы в "Доме-2" хватит на всех".