Nintendo привезёт Super Mario Odyssey на E3 2017

Как и в прошлый раз, Nintendo не будет устраивать полноценную презентацию на E3 2017 вроде тех, что проводят Sony и Microsoft. Вместо этого компания подготовит онлайн-презентацию Spotlight, которая начнётся 13 июня в 15:00 по московскому времени.

В рамках Spotlight будут представлены различные игры для консолей Switch и 3DS, в том числе новая большая игра про Марио Super Mario Odyssey. После этого начнётся мероприятие Treegouse Live, во время которого ведущие будут играть в новые проекты и делиться впечатлениями. Наконец, с 13 по 14 июня состоятся турниры по играм Splatoon 2 и Arms.

Выставка E3 2017 пройдёт в Лос-Анджелесе с 13 по 15 июня.